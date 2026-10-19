Senza sosta. Non c'è un attimo di respiro per la Roma, che si è già messa alle spalle la vittoria col Genoa ed è proiettata al match di domani contro lo Slovan Bratislava. Torna la Champions League e l'obiettivo è finalmente centrare la prima vittoria. Con Fenerbahce e Real Madrid il vantaggio è stato dilapidato, ora il livello dell'avversario si abbassa e i tre punti sono vitali per raddrizzare la classifica. L'emergenza, però, non abbandona i giallorossi. Svilar, Cristante e Koné non ci saranno sicuramente. Torna Malen, mentre Dybala rimane un punto interrogativo. L'affaticamento al polpaccio non preoccupa più di tanto: ieri, alla ripresa, ha svolto una sessione di allenamento personalizzato e oggi effettuerà un provino decisivo. Alle 15 è in programma la rifinitura e gli occhi saranno puntati su di lui. Come scrive Daniele Aloisi su “Il Messaggero”, Gasperini non vuole sentir parlare di gerarchie, ma è innegabile che contro il Genoa le “riserve” in campo fossero ben nove su undici. Tra i fedelissimi, solamente Soulé e Ndicka. L'ivoriano troverà di fronte il suo idolo Yaya Touré, allenatore dello Slovan Bratislava, ma è tra gli indiziati per riposare domani sera. In caso di panchina, è pronto Balerdi a tornare al centro della difesa, con ai lati Mancini ed Hermoso. Entrambi non erano al 100% e sono stati tenuti a riposo, ma ora il tecnico ha di nuovo bisogno dei suoi gladiatori. Chi invece non ha voglia di fermarsi è Lulli, che ha trovato il primo gol in carriera e non ha di certo bisogno di relax.