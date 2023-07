Roma, Dybala chiama Morata

Lo spagnolo rassicura Paulo e aspetta i giallorossi. Oggi Pinto incontra l'agente

Simeone, a dispetto delle voci di mercato, continua nel ritiro di Sierra de Guadarrama a includerlo nella formazione titolare dell’Atletico Madrid. L’Inter, dopo aver deciso di rinunciare a Lukaku, dietro indicazione di Inzaghi lo ha messo in cima alle preferenze, alla pari del costosissimo Balogun. Il Milan ci aveva pensato prima di virare su Taremi. Ora anche la Juventus, su suggerimento di Allegri, ha chiesto informazioni per quello che sarebbe il Morata-ter. Per non parlare dell’Al-Ettifaq di Steven Gerrard, pronto a ricoprirlo d’oro.

Alvaro Morata, però, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, per qualche giorno ancora privilegerà la Roma. Lo ha assicurato all’amico fraterno Dybala (padrino della figlia Bella), allettato com’è dalla possibilità di trasferirsi nella Capitale, meta ben vista anche dalla moglie Alice Campello. E Mourinho? Si è mosso a tempo debito, rassicurandolo sulla centralità che ricoprirebbe nel progetto tecnico. L’idea allo spagnolo è piaciuta. Ora tocca alla Roma. E a Pinto.

Al di là delle smentite di rito, i contatti tra le parti vanno avanti da qualche giorno. Oggi è previsto un incontro per approfondire la questione e provare a far quadrare i conti. Anche perché, come spesso capita, la differenza la faranno i soldi. Morata guadagna 6,5 milioni (più bonus) sino al 2024 ma in virtù di un prolungamento concordato con l’Atletico Madrid vedrà dalla stagione 2024-25 la cifra scendere a 5,5 e poi in quella successiva a 4,5, senza considerare i soliti premi.

Bisogna però far presto. Sabato la Roma volerà in Algarve per iniziare la seconda fase della preparazione. E soprattutto iniziano ad essere tante le pretendenti allo spagnolo. Che ha dato l’ok all’amico Dybala e a Mou ma non può aspettare la Roma in eterno.