Roma, dopo il disastro rimaniamo uniti

A Genova è stato un disastro, per certi aspetti un’umiliazione, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud',. Ci aspettavano al varco quelli che hanno sulla punta della lingua da molto tempo un processo a Mourinho, li conosciamo e capiamo che hanno dovuto ricacciare indietro per mesi il fiele egli insulti che hanno ritirato fuori adesso. Ma noi che abbiamo vissuto con passione questi anni, la riscossa dal più profondo anonimato in cui eravamo affondati, sappiamo che non è il momento di fare processi, a meno di non volerci fare davvero del male.