Roma, consigli per gli acquisti

Obiettivo Champions, serve un regista

Redazione

Sette punti. Tanto è arrivata la Roma lontana dal traguardo Champions. Che di anno in anno, traccia un solco sempre più ampio tra chi partecipa alla massima competizione europea per club e chi rimane a guardare. Esempio chiarificatore: la Roma vincendo la Conference League, ha incassato - botteghini esclusi - una somma che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Il Milan, classifìcatosi quarto ed eliminato nella fase a gironi in Champions (impossibilitato poi a partecipare ai playoff riguardanti i sedicesimi di finale di Europa League) ne ha incassati più del doppio (46,77 milioni). Un gap che si allarga considerando gli introiti dell'Inter e della Juventus scrivono Stefano Carina e Valerio Marcangeli sul Messaggero.

Se la difesa - dopo la virata novembrina al 3-4-2-1 - si è dimostrata il punto di forza della squadra (con alfiere principe Smalling. a proposito, per l'inglese non sono previste trattative per il rinnovo visto che nel contratto c'è un'opzione che lo prolunga di un anno, dopo un numero esiguo di presenze), il nono attacco del torneo non è passato inosservato. Benché siano seguiti il centrale Senesi (Feyenoord) e gli esterni Celik (Lille) e Wan-Bissaka (United), la priorità del mercato sarà un regista, capace di regalare maggiore qualità al reparto e innescare Abraham e soci. Il preferito è Douglas Luiz (Aston Villa).

In avanti, tutto ruota attorno a Zaniolo: se resta, sarà preso un giovane (Farias del Colon e/o Solbakken del Bodo i nomi monitorati). Se parte, andrà sostituito con un esterno con gol nelle gambe: Guedes (Valencia). Per sfoltire la rosa, verranno ceduti Villar, Diawara, Carles Perez e Veretout. Anche Oliveira (più Maitland) non sarà riscattato a 13 milioni, Ma se il Porto abbassa le richieste, rivederlo il 4-5 luglio a Trigoria, quando inizierà il ritiro, non è un'ipotesi da scartare. Resteranno invece Shomurodov, Viña e Bove. Per il ragazzo del quartiere Appio, il progetto è farlo diventare il nuovo Zalewski.