Roma, che cuore: ora sai vincere anche soffrendo

Il destro di Abraham entra direttamente in classifica. E tiene in alto la Roma che, con il gol del suo centravanti, vince contro il Torino (1-0) e consolida il suo quinto posto. Queste le parole di Ugo Trani sul Messaggero. Così guadagna punti sulle principali rivali nella corsa Champions, più 4 su Juve, Lazio e Fiorentina (e Bologna), restando in scia dell'Atalanta quarta e avanti sempre di 3 punti. Chi è stato chiamato in causa ha risposto proprio come chiede Mourinho. Partita sofferta, ma Rui Patricio ha avuto la giusta protezione. Smalling capace di guidare la difesa e fondamentale per l'idea di calcio dello Special One. Che punta forte sull'equilibrio e sulla solidità, anche grazie alla nuova formazione, un 3-5-2 con cui è arrivata la terza vittoria di fila (tris senza prendere reti) dopo quelle contro il Genoa e lo Zorya.