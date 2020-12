Roma, centro di manovra

Manovre al centro. Che sia in mediana o in difesa, poco cambia. Gli infortuni di Mancini e Veretout (esami in giornata per entrambi: soprattutto per il francese si teme una lesione muscolare), le precarie condizioni di Smalling, i ritorni di Pellegrini, Kumbulla e Fazio (che dopo il Covid, alla pari di Dzeko, debbono ancora ritrovare la condizione migliore), regalano diverse incognite a Fonseca in vista del tour de force che attende la Roma prima della sosta natalizia, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

A queste si aggiunge la consapevolezza che ripartire dopo una sconfitta, non è mai stato facile nella sua gestione in giallorosso. Soltanto una volta la Roma dopo un ko ha poi vinto la gara successiva: è accaduto il 25 settembre dello scorso anno quando dopo lo 0-2 con l’Atalanta, nel turno successivo Dzeko e compagni vinsero a Lecce.

Negli altri casi, un po’ come le ciliegie, ad una sconfitta ne è seguita un’altra (o quasi). Adesso, sino a Natale, si giocherà una volta ogni tre giorni: 7 partite (5 di campionato, 2 di Europa League) che dovranno confermare i giallorossi al vertice. Il rischio che più della metà si giochino senza Veretout è alto.

Se verranno confermati i timori che ieri serpeggiavano a Trigoria, Paulo sarà costretto a ridisegnare il centrocampo. Mantenendo punto fermo Pellegrini (che ha annunciato sui social l’arrivo del secondo figlio: La famiglia si allarga’), appare difficile che al suo fianco possa giocare Villar. Il tracollo della ripresa al San Paolo, dimostra come in alcune gare serva – vicino all’uomo di costruzione – un giocatore più forte nell’interdizione. L’identikit è quello di Diawara che nelle ultime settimane aveva perso posizioni nelle gerarchie proprio a vantaggio dello spagnolo.