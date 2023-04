Roma, c’è il Torino e il Gallo si candida per tornare titolare

All'andata sbagliò un rigore, da ex vuole la rivincita: è ancora a secco in campionato. In ballo c'è il futuro

Non è (stato) l’anno del Gallo, è evidente. E se nel calendario cinese il prossimo è previsto nel 2029, Belotti in cuor suo si augura di poter cambiare rotta già sabato. Anche perché quella con il Toro è la sua partita. Andrea che in serie A ha segnato 100 gol soltanto con la maglia granata, essere ancora a secco in campionato dopo 8 mesi è a dir poco anomalo. L’Europa League, nella quale ha siglato tre reti, e quella inutile in coppa Italia con la Cremonese a tempo scaduto, portano il totale a 4. Quattro reti in 33 presenze, in 1232 minut: uno ogni 3,4 partite. E paradossalmente, quello che più preoccupa sono i tiri: 12 verso la porta avversaria in 23 presenze in campionato.