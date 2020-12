Roma Cares, ultimo progetto

Roma Cares continua a portare avanti iniziative sociali all’interno della Capitale, come riporta Il Messaggero. Il lavoro del gruppo giallorosso infatti non sembra fermarsi mai, ed è di sabato l’ultima iniziativa messa in campo dal club che ha fatto visita alla casa famiglia Capitano Ultimo, che si trova nel quartiere di Torre Spaccata.

La Roma ha voluto così contribuire ad aiutare questa struttura con un’iniziativa che permetterà la costruzione di un nuovo bagno per disabili o un maneggio in cui praticare l’ippoterapia. “Con la Roma abbiamo un bellissimo rapporto che va avanti da diversi anni. Gesti che fanno onore alla Roma, allo sport, all’Italia e a questa città” il commento di De Caprio, responsabile della casa famiglia.