Roma, bocciati i no-stadio: i lavori possono ripartire

L'ultimo ricorso, quello etichettato come "dei pipistrelli" per la trovata last minute dei comitati no stadio, è quello con il quale quelli contro lo stadio chiedevano ai giudici di sospendere e annullare la validità delle autorizzazioni a tagliare gli alberi, ventisei in tutto, a Pietralata per consentire alla Roma di effettuare i sondaggi archeologici, scrive Fernando M. Magliaro su Il Messaggero. Il Tar ha seccamente respinto il ricorso senza fissare una data per l'udienza di merito di fatto. Accantonata la questione mediatica dei pipistrelli, quest'ultimo ricorso dei no stadio è stato bocciato già due volte dal Tar: la prima, quando è stata chiesta e negata la sospensione d'urgenza, quella monocratica, dell'autorizzazione, richiesta respinta. La seconda, ieri, quando il no alla sospensione è stato confermato anche in sede collegiale: l'autorizzazione ad abbattere gli alberi è valida e non si sospende. Possibile anche un appello al Consiglio di Stato destinato, però, a finire nello stesso modo: dei 26 alberi che la Roma era stata autorizzata ad abbattere, 12 sono già stati eliminati. Gli altri 14 no perché la Roma si è impegnata a non abbatterli attendendo - forse lunedì o martedì - la perizia dell'agronomo incaricato dal Campidoglio di far luce sulla questione dell'area boscata. Al momento, la Roma è in attesa - data prevista il 22 luglio - di essere autorizzata ad entrare nell'area dell'ex autoricambi. Alla base del ritardo nella consegna della zona, la necessità di stabilire a chi spettasse la rimozione della soletta di cemento presente sul terreno e sulla quale erano posati i macchinari: sarà la Roma a farsene carico e, di conseguenza, a inizio settimana i tecnici potranno proseguire con gli scavi in questa parte del quadrante. Il tutto, come detto, in attesa della perizia dell'agronomo incaricato dal Comune che, nei giorni scorsi, ha ricevuto dagli uffici tecnici capitolini le certificazioni di destinazioni d'uso delle varie aree, documento necessario a determinare le competenze (fra Comune e Regione) a decidere sulla compensazione degli alberi da abbattere. La perizia, a questo punto, è fondamentale perché Comune e As Roma si regolino su come procedere: la società giallorossa si è impegnata "a sostituire i soggetti arborei oggetto di rimozione con la messa a dimora in loco di un numero equivalente di alberi, preferibilmente di specie autoctone e compatibili con il contesto ambientale dell'area di intervento ed in conformità al citato Regolamento del Verde; qualora tale compensazione non risulti tecnicamente possibile in loco, di procedere con la messa a dimora in area alternativa che verrà individuata e indicata dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti".