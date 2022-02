Roma attack, ora aggiusta pure la mira

La squadra giallorossa è la terza in Serie A per tiri verso la porta

Per sperare di andare in Champions la Roma ha bisogno di aggiustare la mira, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La squadra giallorossa è la terza in Serie A per tiri verso la porta (412), ma è solo la settima per gol segnati. A incidere sul rendimento offensivo della squadra di Mourinho sono stati gli infortuni e il processo di assestamento di Zaniolo. Vanno considerate le difficoltà incontrate dal tecnico giallorosso nel trovare il modulo giusto: partito dal 4-2-3-1 per passare poi al 3-4-1-2. In attacco gli unici a rispettare le attese sono stati Abraham e Mkhitaryan, con il primo pagato 40 milioni e già a 11 gol in Serie A e 18 totali, mentre il secondo ha rappresentato l'anima della squadra.