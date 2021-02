Roma, attacco alle grandi

Debole con le forti. Ormai la storia si ripete dalla scorsa stagione, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Il ritornello comincia a essere però stucchevole. E a dare fastidio sia alla Roma che comunque è al 4° posto e quindi in zona Champions sia a Fonseca che è permaloso all’eccesso e di conseguenza non ne può proprio più.

Ma la statistica è inequivocabile. Da quando c’è Paulo in panchina, solo 3 successi nei 20 scontri diretti con le big (19 in A e 1 in Coppa Italia, escludendo quello con il Siviglia nell’ottavo della passata edizione di Europa League)..

E nessuna vittoria in quest’annata che è sicuramente migliore della precedente: 5 punti in più in classifica. C’è, insomma, da invertire il trend negativo dei giallorossi contro le grandi: il Milan capita a proposito, stasera all’Olimpico (ore 20.45) per eliminare il difetto più ingombrante della gestione del tecnico portoghese.