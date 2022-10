Roma, adesso bisogna ripartire

Quello che conta alla fine, è sempre la prospettiva con la quale si guardano le cose, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Perché ad essere severi, 4 sconfitte in 11 partite stagionali, il terzo posto nel girone non proibitivo di Europa League e il sesto in serie A, lascerebbe spazio a più di qualche naso arricciato.