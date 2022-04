Roma, Abraham sogna un ritorno in grande stile in Inghilterra

Giovedì, riflettori accesi: al City Stadium arriva il capocannoniere di coppa, con otto gol, c’è una finale da raggiungere peri giallorossi, grazie al suo bomber

Abraham sogna un ritorno in grande stile in Inghilterra come scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Il risveglio dopo la sconfitta di San Siro è stato pesante, si deve essere un po’ addolcito quando ha saputo che in Inghilterra si stava parlando (e bene) di lui: l’Arsenal, secondo il Daily Star, lo reclama e sarebbe disposto a pagare alla Roma sessanta milioni di euro. Lui, Tammy Abraham, non ha mai nascosto le sue simpatie per i Gunners, pur essendo cresciuto nel Chelsea, ma per il momento, passa e chiude. Ora c’è altro a cui pensare: il 9 vuole che si parli di lui in Inghilterra per i gol che eventualmente segnerà al Leicester, prossima avversaria della Roma nella semifinale di Conference League. Giovedì, riflettori accesi: al City Stadium arriva il capocannoniere di coppa, con otto gol, c’è una finale da raggiungere per la Roma, grazie al suo bomber. Due già i gol decisivi distribuiti tra ottavi e quarti di finale, uno al Vitesse e l’altro al Bodo: Tammy si accende spesso nelle notti europee. Ma con il Leicester, nelle sei gare precedenti tra Premier e FA Cup, non ha mai fatto centro e ha vinto una sola volta (poi tre pareggi e due sconfitte). E questo è un tabù da sfatare. Uno stimolo in più.