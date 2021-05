Roma a testa alta

I giallorossi battono lo United ma in finale vanno gli inglesi

Sotto lo sguardo dello spettatore più interessato, Josè Mourinho davanti alla tv, la Roma tira fuori il carattere e anche il gioco, batte lo United nella semifinale di ritorno (3-2) e saluta con dignità l'Europa League, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Fonseca, in piena emergenza, ha avuto il meglio dai senatori, a cominciare dall'ex capitano Dzeko, dal rientrante Pedro e dal ritrovato Mkhitaryan. In partenza è la formazione più anziana di questo club nella competizione (compresa la Coppa Uefa): 29 anni e 247 giorni. Eppure a incidere sul match sono i giovani, il mediano Darboe, comandando da play basso, e il trequartista Zalewski, che ha realizzato il gol vittoria (con deviazione decisiva di Telles). I Friedkin si preparano ad aprire la nuova éra. In tribuna hanno parlato a lungo con il vicepresidente Uefa Boniek e con il presidente della Lega Dal Pino. Guardano già alla prossima stagione, con lo Special One, cominciando a programmare la rifondazione che non sarà solo tecnica.