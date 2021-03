Roma, 8 tecnici Usa e getta

Sono 8 tecnici nell’era USA, il nono pronto se Fonseca non riuscirà a portare a casa l’Europa League o una qualificazione in Champions. Addirittura 11 dal 2009 presentano un’anomalia, non l’eccezione, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Perché se è vero che tra le attuali big della serie A la Juventus dal 2011 ne ha sostituiti quattro, come la Lazio, il Napoli e l’Atalanta i casi delle due milanesi sono simili a quelli dei giallorossi.

Ora con l’approdo dei Friedkin è quanto mai auspicabile che il trend possa cambiare. Se appare lecito per una nuova proprietà voglia scegliere l’allenatore sul quale puntare (Fonseca un’eredità della precedente gestione) la sensazione è che sia arrivato il momento di investire su un tecnico di nome è molto forte.

Non perché gli allenatori vagliati sinora non siano bravi o di talento (Amorim dopo aver vinto da esordiente col Braga la coppa di Portogallo sta regalando lo scudetto lo Sporting dopo vent’anni, Conceiçao ha già vinto due campionati e da poco ha eliminato la Juventus in Champions, Neglasman appare essere l’enfant prodige del calcio europeo, Juric ha dimostrato con il Verona quanto valido sia con i giovani).

Ripercorrere in estate un cammino già battuto, rischia di incrinare il consenso unanime di cui ora godono i Friedkin. Regalare ad un nuovo progetto la garanzia tecnica di un allenatore come Sarri (difficile Allegri che vede nei giallorossi una carta di riserva), permetterebbe alla società di dotarsi di un ombrello a fronte di possibili difficoltà iniziali. Sarri rappresenta l’identikit ideale: vincente (scudetto+Europa League), conosce il nostro campionato, ha lavorato già in una piazza simile a Roma (Napoli), regala un calcio offensivo. Poi è chiaro: il toscano nel lungo periodo da non solo non basterebbe. Oltre alla green-line di Pinto, servono calciatori già pronti.