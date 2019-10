Rodwell e Buchel in campo ma il club prende tempo: verifica in corso a Trigoria

Altri 3-4 giorni. È questo il tempo che Fonseca s’è preso per decidere se almeno uno tra Rodwell e Buchel può far parte della rosa giallorossa, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Al momento l’inglese (proposto da Baldini) è favorito: nel primo allenamento di ieri è sembrato più reattivo e pronto rispetto all’ex Empoli (indicato invece da Petrachi) che dopo essersi svincolato dal club toscano nella precedente stagione (2018-19) ha disputato appena 144 minuti con la nazionale del Liechtenstein (8 e 11 giugno, rispettivamente contro Armenia e Finlandia).

La Roma cerca perlopiù un mediano che abbia un minimo di geometrie nei piedi. E anche in questo senso, Rodwell sembra farsi preferire.

È chiaro che la ricerca di uno svincolato è la conferma di come a Trigoria non credano in Riccardi. Il talento della Primavera non viene ritenuto pronto per il grande salto e già in estate Petrachi ha provato a cederlo, prima inserendolo in uno scambio con la Juventus e poi cercando un acquirente sino a fine mercato. A proposito di giovani, anche qui nessuna novità nell’annuncio da parte del club del nuovo assetto del settore.

Nella nuova composizione che fa capo a Zubiria, De Sanctis sarà il dt responsabile della Primavera, dell’Under 18 e 17. Bruno Conti assume invece il ruolo di dt per le selezioni che vanno dall’Under 16 all’Under 10, oltre a conservare le proprie mansioni in seno alle Academies italiane del club.