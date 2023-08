Risorge Belotti ma la Roma non decolla

La Roma ritrova le reti di Belotti, ma stecca contro la Salernitana, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Un mercato vissuto alla caccia del bomber da presentare alla prima giornata, ma per battere i granata serviva altro. Mourinho non ha Dybala, non ha Pellegrini e non ha ancora al top grandi calciatori come Renato Sanches e Paredes, che comunque hanno regalato un impulso positivo. Non ancora visto il meglio di Aouar né di Kristensen, spaesato e fuori contesto. Belotti festeggia una giornata con due gol dei suoi, da bomber vero, finendo con i crampi ma con un sorriso grande così.