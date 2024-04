“Rinviare Roma-Atalanta a lunedì”. Ma dalla Lega arriva un altro no

Alla fine, sempre di Europa si tratta. Perché se è vero che quella che incombe ha il volto del Leverkusen, quella che verrà - aspettando il doppio confronto con i tedeschi - passa per il campionato. Con l'Inter qualificata, il Milan (70) e la Juve (65) che hanno più di un piede nella prossima Champions, ad oggi sono in quattro a giocarsi gli ultimi due posti disponibili scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il Bologna è favorito (63) ma le ultime 4 gare da giocare non sono una passeggiata (Torino, Napoli, Juve e Genoa). La Roma è ancora dentro per l'ultimo posto disponibile con un +2 sull'Atalanta e +4 sulla Lazio consapevole però che i biancocelesti hanno un calendario agevole (Monza, Empoli, Inter e Sassuolo) e i nerazzurri hanno ancora una partita da recuperare. Quando? Non lo sa nemmeno il presidente della Lega Calcio Casini: "Lo slot unico è il 22 maggio, se invece vanno avanti sia Atalanta che Fiorentina bisognerà ragionare sul 31 maggio o sul 2 giugno". Una corsa che si porta dietro uno strascico di polemiche. Del resto i soldi in ballo sono tanti. Basti pensare che quel quinto posto extra potrebbe valere ben 155 milioni di euro.