Rimonta a Tokyo, ma per Mourinho restano i problemi

La Roma salva la faccia, terminando la tournée in Giappone con un altro pareggio, stavolta in rimonta contro lo Yokohama, avanti per due volte di due gol (2-0 e 3-1) e ripreso in pieno recupero da Shomurodov scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Finisce 3-3 ma il bicchiere è mezzo vuoto. Perché se al buon secondo tempo di Zaniolo (in rete) e al cambio di marcia arrivato con il passaggio alla difesa a quattro (4-2-3-1) si sommano i tre tempi tra il match con il Nagoya (al via una collaborazione tra i club, celebrata dal Friedkin Group: «Partnership rivoluzionaria») e i primi 45 minuti di ieri, c’è poco da sorridere. Cosa non va: Abraham, al di là dei messaggi social, delle scuse e dei buoni propositi, resta un fantasma. La pazienza di Mourinho ha un limite: ieri lo ha tolto dopo 45 minuti. Se non darà segnali e Belotti continuerà nel letargo, non è escluso che si possa passare alla formula del falso nueve. Dietro Celik, sul 2-0, commette la solita leggerezza in uscita, che è costata quest’anno qualche rete al passivo (su tutte quella del derby). C’è poi il capitolo Svilar. Già in estate il portiere scelto da Pinto aveva palesato delle incertezze. Ieri è stato un disastro: papera sul 1° gol, con il pallone che gli passa in mezzo alle gambe e errore sul 2°, quando è lentissimo ad andare giù, per poi venir beffato dal rimpallo sul palo che gli colpisce la schiena. Un gol in fotocopia, lo aveva subito contro il Benfica da Matic nel 2017. E poi c’è la que- stione infortuni: con Tahirovic (sospetta lesione) il trend negativo (12° ko muscolare) non si arresta. Il volto scuro di Mourinho, impassibile in panchina, è la spia che quanto visto in Giappone gli deve esser piaciuto poco.