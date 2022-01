Rimborsi ai tifosi, club condannato. Ma adesso la restituzione è garantita

C'è il ricorso da parte del Movimento Consumatori, ma da Trigoria assicurano i tifosi

Il Tribunale di Roma ha condannato la società dei Friedkin ad eliminare una clausola dal contratto di abbonamento, quella che esclude il rimborso della quota del singolo evento in caso di gare a porte chiuse o a capienza ridotta, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il ricorso era stato presentato durante la stagione 2018/19 dal Movimento Consumatori perché all’epoca sul contratto sottoscritto dai tifosi per abbonarsi, c’era una condizione che permetteva al club di non rimborsare i propri tesserati per squalifica dello stadio, per obbligo a giocare a porte chiuse e in caso di eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure dei settori disposte per legge. In realtà la Roma le clausole le aveva già cambiate a seguito della pronuncia dell’Agcom nel 2020, a prescindere dalla sentenza che è stata emessa il 3 gennaio. La campagna abbonamenti cominciata a settembre 2021 è la prima con termini e condizioni aggiornate, in quanto nella stagione 2020/21 a causa del Covid gli stadi erano a porte chiuse. Il problema, dunque, si ripropone a seguito delle disposizioni che impongono la capienza degli stadi ridotta a 5.000 spettatori per le prossime due giornate di campionato.