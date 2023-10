Ricomincia la scalata di Zalewski

Nicola Zalewski è pronto a intraprendere una battaglia legale che sarà l'ennesimo ostacolo da superare in un anno che potrebbe rivelarsi da dimenticare, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ha rigettato le accuse di Fabrizio Corona che lo ha bollato come uno scommettitore. Poi, ha assicurato a quattro occhi ai dirigenti della Roma non essere mai stato coinvolto. È stato creduto e la società ha diramato un comunicato per esprimergli vicinanza: «Abbiamo fiducia in lui», è il senso delle poche righe diffuse nella serata di giovedì. Si è sentito protetto e compreso, ma ora dovrà reagire. Per uscirne dovrà far parlare il campo come non è accaduto in questo inizio di campionato. L'ultima volta titolare in Serie A è stata il primo settembre con il Milan, poi solo 20 minuti con il Torino. Non è andata meglio in Europa dove gli è stato preferito El Shaarawy contro il Servette. Poco più di un anno fa era al Mondiale in Qatar convocato dalla Polonia, nell'ultima sosta per le nazionali è stato retrocesso in Under 21. Il salto di qualità lo ha fatto all'epoca passando dalla Primavera in prima squadra. Mourinho non lo ha più tolto dal campo in Serie A e in Europa ha vinto la Conference da titolare. Poi, qualcosa è cambiato perché lo scorso anno ha accettato di vestire i panni del jolly traslocando a destra quando ce n'era bisogno. Le sue prestazioni hanno cominciato a calare e nell'ultima sessione di mercato è stato anche vicino alla cessione. Un esterno a cui Mou ha insegnato i compiti difensivi e che sarebbe preziosissimo in una rosa che ha solo due quinti a sinistra. La Ceo Souloukou lo ha eletto miglior talento nella Roma assieme a Bove: «Ero rimasta veramente colpita dai voti ricevuti lo scorso anno». Fino ad ora, però, non ha confermato quanto di buono fatto in passato. Con il Monza partirà ancora una volta dalla panchina, ma le opportunità per imporsi arriveranno col tempo. Di certo i segnali dati con la sua nazionale sono stati positivi. È reduce da un gol e un assist contro l'Estonia. Primi passi verso la rinascita.