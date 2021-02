Reynolds: “Per crescere è meglio qui della Juve”

Si rivede in Cuadrado e Hakimi, la fase offensiva è il suo punto di forza, è rapido, crossa bene, ma deve migliorare la fase difensiva. È questa la fotografia che Bryan Reynolds scatta di sé: “Qui ci sono sempre più calciatori americani: la MLS è perfetta per un livello intermedio dove i talenti possono cominciare a esprimersi e affermarsi“, spiega durante la presentazione. Reynolds è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Dallas, scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero”. Un investimento voluto da Ryan Friedkin: “Ho parlato con lui, siamo entrambi texani e questo mi aiuterà ad ambientarmi. Perché non la Juve? La Roma è il posto giusto in cui crescere“. Indosserà la maglia 19, ieri ha trascorso tutta la giornata nel centro sportivo assieme a Pinto. Oggi il primo allenamento. E la risonanza per Smalling: da valutare l’infortunio al flessore.