Restyling dell’Olimpico, nuova pista di velocità per gli Europei di atletica

Aperto anche il cantiere per rifare lo Stadio dei Marmi. Tra un mese al via tutte le opere per ospitare la manifestazione nel giugno del 2024

Redazione

A settembre, e in prospettiva dei prossimi Europei di atletica del 2024, entrerà nel vivo il restyling dell’Olimpico. E proprio per la manifestazione in programma a giugno, Sport e Salute e la Fidal, la federazione di atletica, hanno deciso di dotare lo stadio di una nuova pista di velocità e una nuova pista per il salto in lungo. Il grosso dei lavori - spiega 'Il Messaggero' - riguarderà la porzione dell’Olimpico vicino alla Tribuna Tevere. Non ci saranno impatti per i supporter di Roma e Lazio. Sarebbe stato garantito agli organizzatori degli eventi - in primis le due società capitoline di Serie A - di poter usufruire di tutti i posti attuali dello stadio. In quest’ottica, si sarebbe scelto di avviare il cantiere a settembre anche per permettere alle stesse società di concludere senza intoppi la vendita degli abbonamenti ai loro tifosi.

Sempre restando all’Olimpico, nei mesi scorsi è stata ventilata l’ipotesi di dotare lo stadio di una copertura high tech, per sostituire quella esistente, montata per i Mondiali del 1990. Si vorrebbe realizzare “un cappello” con pannelli fotovoltaici, in grado sia di produrre energia per tutto il Foro Italico sia di permettere agli spettatori di godere di un panorama mozzafiato, vedendo tutta l’area di Monte Mario. Il progetto è molto impegnativo e non soltanto in termini economici. Ma è un’opera che potrebbe dare lustro al più famoso stadio italiano, anche in prospettiva dell’organizzazione congiunta con la Turchia degli Europei di calcio del 2032.

Parallelamente, corrono spediti i lavori anche allo Stadio dei Marmi, dove si terranno le gare di molte discipline durante gli Europei di atletica del prossimo anno. Ruspe a lavoro nell’impianto del Foro Italico per ripulire i marmi, rifare la pista d’atletica, riqualificare il campo di gioco e gli spogliatoi. Per questo intervento saranno spesi oltre 2 milioni di euro, all’interno di un più complessivo finanziamento di 100 milioni. L’obiettivo è restituire alla città alla fine dei lavori - nel 2026 - un playground aperto giorno e notte intorno per permettere ai romani di fare attività sportiva.