C'è un'altra Roma in attesa di comunicazioni. È quella del settore giovanile che dopo l'addio del responsabile Gombar, attende delucidazioni sul futuro. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero se il probabile nuovo ds Ricchio dovrebbe occuparsi della Primavera, per la carica più prestigiosa è in pole Alberto De Rossi, papà di Daniele. Una scelta, qualora venisse confermata, che sarebbe sinonimo di competenza e chiarezza. Due qualità, che abbinate alla velocità, servono come non mai in questa seconda metà del mese. Da qualche tempo è infatti cambiata la normativa federale che ora prevede tesseramenti annuali. Per evitare fughe di calciatori ci sono due possibili 'scappatoie': 1) contratto di apprendistato che ha valore unilaterale (non può quindi rifiutare) 2) contratto professionistico. Se

un calciatore non riceve nessuna delle due proposte entro il 30 giugno, è libero di accasarsi dove vuole. Una norma che ha creato disagi in tutti i settori giovanili dei club italiani, ancor di più nella Roma che sta vivendo una fase passaggio.