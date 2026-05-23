Tutti a Verona. Questo lo slogan di Gasperini che per l'ultima dell'anno ha chiesto anche agli infortunati-squalificati di partire con la squadra. E non saranno pochi: ai già noti Ndicka, Wesley, Zaragoza, Pellegrini e Ferguson (non è più a Roma da diversi mesi) si è aggiunto anche Tsimikas (tonsillite e febbre alta). L'ermegenza non abbandona i giallorossi neanche all'ultima curva e domani la pressione per riportare la Roma in Champions dopo sette anni sarà sia sui titolarissimi sia sui gregari. A partire da Rensch, eroe quasi per caso della rimonta di questo mese: sarà lui a sostituire Wesley. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Domani non ci sarà neanche Ndicka, uno tra Ghilardi e Ziolkowski comporrà il terzetto difensivo con il primo in vantaggio (da ex). Scalpita El Aynaoui, che nell'ultimo mese ha riconquistato la fiducia di Gasp: è pronto dall'inizio o a gara in corso, così come Dovbyk.