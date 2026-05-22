Meno due all'ultimo ostacolo stagionale. Domenica a Verona la Roma non può permettersi passi falsi per tornare finalmente a riascoltare la musichetta della Champions League dopo sette lunghi anni. Gasperini - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - fa la conta degli indisponibili, neanche per il gran finale avrà tutto il gruppo a disposizione. Wesley (squalificato) e gli infortunati Ndicka, Zaragoza e Ferguson non ci saranno, va verso il forfait anche Pellegrini. La buona notizia arriva da Koné cheè recuperato e ha dato segnali positivi in questi giorni. Viaggia verso la titolarità. Sicuro di iniziare dal primo Cristante che taglierà il traguardo delle 364 presenze raggiungendo Masetti (storico portiere dello Scudetto del 1942) al decimo posto nella classifica dei giocatori con più partite giocate con la maglia giallorossa. A sinistra, invece, scalpita Rensch per sostituire Wesley. Ghilardi rimpiazzerà Ndicka. Mancini non è al meglio, in questi giorni è stato gestito in allenamento ma nulla di grave e guiderà la difesa. La trasferta è chiusa per residenti nella provincia di Roma, ma i biglietti per il settore ospiti (1500) sono stati presi d'assalto dai tanti tifosi che abitano in giro per l'Italia, altri saranno in tribuna. Con la squadra anche Ryan Friedkin.