Renato di corsa verso il rientro. Dybala migliora

Cautela è la parola d'ordine. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, non potrebbe essere altrimenti quando si parla di Renato Sanches. Appena 99 minuti in campo in stagione e già due infortuni. La scommessa estiva del gm Pinto ci riprova. Con cautela appunto. Ieri ha svolto lavoro differenziato insieme a Smalling e Llorente, pronto tra oggi e domani ad un rientro graduale in gruppo. La lesione alla coscia destra, è ormai alle spalle. Se Renato sta bene, gioca. Andrebbe preservato, ma come? Centellinandone le presenze? A Roma non è servito nemmeno questo. Venticinque minuti con la Salernitana, un tempo con l'Empoli, 28 minuti a Tiraspol. Eppure tanti (o meglio, pochi) sono bastati per farlo fermare già due volte. A Lille, Gourvennec, amava paragonarlo a una "palla di fuoco. "Fernando Santos ha invece spesso sottolineato quella "irriverenza" che lo rende un giocatore speciale, tanto da definirlo "selvaggio". Caratteristiche che in una mediana compassata come quella giallorossa sono uniche. Bravo negli intercetti e nei palloni recuperati, ha una capacità innata di superare l'uomo, di trascinare fisicamente la squadra in avanti che a Roma si è potuto ammirare soltanto nel match casalingo con l'Empoli. Il problema non è il ruolo, la posizione in campo ma regalargli semplicemente continuità. Anche perché Sanches clinicamente è guarito. Mettersi alle spalle 15 ko muscolari negli ultimi 3 anni non è semplice. Ma l'unica via praticabile. La stessa di Dybala. Paulo continua a lavorare dopo la lesione al collaterale mediale. Buone sensazioni ma nessuno vuole anticipare i tempi. Unica cosa certa è che la prossima settimana svolgerà un nuovo esame strumentale. Dal quale si capirà meglio la data del rientro, Mou spera Milano ma non è scontato. Anzi.