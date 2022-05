Reja: “Mourinho è un grande, io tiferò per lui”

Il Ct dell'Albania: "Roma-Feyenoord potrebbe essere tranquillamente la finale dell’Europa League"

“Se avessi potuto soddisfare tutte le richieste, avrei portato almeno duemila persone allo stadio di Tirana per la finale di Conference League. Invece avrò solo un ticket a disposizione. Neppure il mio staff potrà vedere dal vivo la partita“ dice Edy Reja , ct della nazionale albanese, intervistato da Stefano Boldrini su Il Messaggero. Sarà uno dei 22.500 all’Arena Kombetare per godersi Roma-Feyenoord.

Negli ultimi anni si è giocato a Tallin e Belfast, non mi pare che sia scandaloso organizzare una finale nella capitale dell’Albania. L’Arena è un gioiello. È stata inaugurata nel 2019 e rispetta tutti i migliori standard Uefa. È stata costruita sulle ceneri del vecchio stadio, il Qemal Stafa. Con la rimozione della pista d’atletica, la visibilità ora è perfetta, in pieno stile inglese. Il presidente dell’Uefa, Ceferin, ha fatto un sopralluogo poco tempo fa e ha espresso un parere positivo. È il primo evento di questo livello in Albania e tutto il paese è mobilitato per fare bella figura.