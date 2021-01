Regna l’incertezza: a metà strada, 7 squadre in 9 punti

Dai 43 punti del Milan, campione d’inverno, ai 34 di Napoli e Lazio, sesto e settima in classifica. 7 squadre in 9 punti alla fine del girone d’andata – con la partita tra Juventus e Napoli da recuperare – e le analogie con il campionato ’98/’99, nel periodo delle 7 sorelle, balzano agli occhi, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero.

All’epoca a spuntarla fu il Milan di Zaccheroni. Non c’è lo stesso tourbillon al primo posto, ma al momento nessuna può considerarsi favorita per la vittoria finale. E’ dell’Inter il migliore attacco, ma i nerazzurri detengono solo la quinta miglior difesa che, al momento, è dell’Hellas Verona. Le romane si reggono grazie ai rispettivi reparti d’attacco. Quello di Fonseca, ora orfano di Dzeko dopo la lite post-Spezia in Coppa Italia, ha trovato la vena di Borja Mayoral e presto riabbraccerà El Shaarawy. Mentre la difesa resta un tallone d’Achille.