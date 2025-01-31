Una settimana dopo la delusione di Alkmaar, Ranieri torna a vincere in Europa e strappa il pass per i playoff. Una serata di festa ma con l'incognita Paredes che è apparso nervoso al momento del cambio: "Voleva continuare a giocare. Non voglio perderlo ma capisco le esigenze dei ragazzi. A me non ha detto nulla", ha detto il tecnico. Come scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, la Roma in caso di addio dovrebbe trovare un sostituto con pochi giorni a disposizione. L'allenatore è contento della prestazione della squadra, ma frena gli entusiasmi: "Quando sono arrivato tutti avevano paura della retrocessione, ora dite che siamo i favoriti. Noi daremo sempre il massimo, siamo in crescita e dobbiamo continuare così. Quando hai giocatori forti in queste partite si vedono. Alcuni hanno fatto delle finali e prendono la squadra in mano". Sul mercato Rensch e Gollini non bastano, lo sa bene Ranieri e anche i Friedkin che mercoledì sera hanno partecipato in videochiamata ad una riunione con Ghisolfi. Il ds francese ha intensificato i colloqui con l'entourage di Marmol. Oggi è previsto un incontro col procuratore. La trattativa non è semplice: il Las Palmas chiede 10 milioni di euro e non concede sconti. Soprattutto perché il 50% della vendita è destinato al Barcellona. Tramontata, per il momento, la pista Frattesi.