Ranieri: “La Conference merita rispetto, assurdo sminuire la vittoria della Roma”

L'allenatore testaccino aggiunge: "Mourinho ha dato un segnale importante. È un fenomeno: arriva a Roma e vince"

Claudio Ranieri torna a parlare. L'ex allenatore di Roma, Leicester, Watford e Sampdoria, ha detto la sua sul momento della Nazionale e sulle soluzioni migliori per questo momento di crisi: "L’Europeo del 2021 è stato una splendida illusione. Ora è finita la magia e siamo tornati nella nostra dimensione. Ci sono squadre che hanno una qualità superiore e dobbiamo farcene una ragione. Si è chiuso un ciclo, i nostri ragazzi spesso non trovano spazio nei club e in alcuni ruoli fatichiamo". Il tecnico testaccino, attualmente senza squadra, ha rilasciato un'intervista a Stefano Boldrini per 'Il Messaggero':