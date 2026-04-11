A forza di sorrisi forzati, risposte non date, dribbling dialettici e versioni inevitabilmente di parte, il rischio che la situazione prima o poi deflagrasse era dietro l'angolo. Dopo la conferenza di giovedì di Gasperini dove il tecnico aveva delineato la sua personale road-map per il futuro non risparmiando le solite frecciate alla dirigenza, è arrivata la risposta di Ranieri. Diretta, frontale, che inevitabilmente farà discutere. Lo scrivono Stefano Carina e Daniele Aloisi su Il Messaggero. Claudio per una volta ha messo da parte la diplomazia: "Tutti i giocatori arrivati sono stati visionati sia da me sia da lui. Troppo facile parlare di Malen e Wesley,abbiamo preso anche Ferguson e si è perso tempo dietro a Sancho". Ranieri è un fiume in piena: "Avevamo stilato una lista di 5-6 allenatori, tre non sono venuti e la società ha scelto Gasperini". Finale a sorpresa: "Se mi piacerà continuare in questo ruolo continuerò, altrimenti no". Parole che somigliano molto a un aut aut, della serie 'io o lui'.
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Ranieri-Gasp a nervi tesi: “Acquisti decisi col mister”
Claudio contesta le parole del tecnico: "Facile parlare di Malen e Wesley, chi è arrivato ha avuto il suo ok. Resto? Se mi piacerà sì, altrimenti andrò via"
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