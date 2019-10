Ranieri: “Conosco bene i giallorossi. La mia Samp farà la sua partita”

Trasmettere entusiasmo, dare un’identità di gioco e, soprattutto, rigenerare un’anima combattiva. In cinque giorni non si costruisce una squadra, né si fanno miracoli ma Claudio Ranieri è convinto delle potenzialità della sua Samp, “Conosco bene:è brava nel possesso palla e nelle verticalizzazioni e costruita per l’Europa. Noi faremo la nostra partita” dice il tecnico, come riporta Marco Callai su Il Messaggero.

Clima caldo, dettato in primis dalla dura contestazione dei tifosi verso Ferrero dopo la mancata cessione al gruppo Vialli. Ranieri chiede “vento positivo, i nostri sostenitori perdonino gli errori in campo perché la squadra non si abbatterà e reagirà”.