Raggi: “Più poteri per Roma. Stadio, pronti ad alternative”

Il futuro stadio della Roma da fare, anche non a Tor di Valle. “Valutiamo proposte alternative dalla nuova proprietà“. La battaglia per nuovi e maggiori poteri, perché “essere sindaco di una Capitale senza lo status di una Capitale è molto complesso” come riporta Francesco Pacifico su Il Messaggero.

Ai microfoni di Inradio, Virginia Raggi fa un bilancio del suo mandato, che sa anche di piattaforma in caso di rielezione. La sindaca si è molto soffermata sul futuro stadio della Roma e mai come ieri ha sottolineato che si possa costruire in una parte della Capitale, che non sia Tor di Valle. “Roma Capitale – ha replicato a chi ha parlato di un fallimento dell’operazione – ha fatto tutto quello che doveva fare. Ma è un’opera che viene portata avanti da un privato, quindi il privato ha diritto di scegliere dove farla“.