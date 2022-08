Quell’urlo di Joya del popolo in festa

L’inizio della festa con 28 uomini della Federazione Italiana Sbandieratori, ognuno con due bandiere in mano che raffigurano il lupetto di Gratton. Hanno dato vita a uno spettacolo suggestivo, ritmato da una musica epica che ha coinvolto tutti

Giochi di luce, effetti speciali e tanta musica. Sono gli ingredienti della presentazione della Roma 2022/23 all’ Olimpico davanti a 65.303 spettatori scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Uno spettacolo sobrio, senza eccessi con tanto di concerto di Blanco a fine primo tempo, che ha cantato tre brani con indosso la maglia della Roma numero 12 , chiudendo con "Finché non mi seppelliscono".

L’occasione è quella delle più nobili: un’amichevole per sostenere lo Shakhtar Donetsk e diffondere un messaggio forte contro le atrocità della guerra. Tutto l’incasso dei biglietti andrà al club ospite per lo Shelter Center Arena Lviv, un centro d’accoglienza per profughi realizzato dal club ucraino. Inoltre quattro maglie indossate verranno messe all’asta.