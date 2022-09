Quanta ricchezza. È Nico l’altra Joya di José: “Una potenza”

Un piccola terra dell’abbondanza, dalla trequarti in su: Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Nicolò Zaniolo, Tammy Abraham, Andrea Belotti, Eldor Shomurodov e Stephan El Shaarawy. C’è tutto in questi ragazzi, manca la cattiveria sotto porta: la Roma concretizza meno di quanto dovrebbe e potrebbe. Delle prime otto della classifica, la Roma, con otto reti, è quella che segna meno, almeno in campionato. Quello da cui ci si aspetta il salto - sottolinea Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - è Zaniolo. Mou, un giocatore come lui, in rosa, non ce l’ha. Gli altri hanno caratteristiche diverse. Zaniolo deve cominciare a fare la differenza nel numero di gol. Dopo l’estate travagliata, nella quale Mourinho ha temuto di perderlo, Nico si è fatto trovare in tiro e ora aspetta che gli si spalanchi il futuro, non solo nella Roma, ma pure in Nazionale che lo ha escluso per gli impegni di Nations League del 23 contro l’Inghilterra e del 26 in Ungheria. Le presenze di Nicolò in Nazionale sono sempre state a singhiozzo per vari motivi e ora è anche reduce da un infortunio e questa, a quanto trapela da Trigoria, non è una scelta condivisa ma solo di Mancini. Lui sarebbe andato, ma per Mou, forse, è meglio così.