Qualcosa già sta cambiando

La Roma va avanti a fari spenti, ma molte cose sono cambiate, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica ‘Curva Sud’.

Adesso c’è una gara a Crotone, che diventa molto importante per consolidare il terzo posto, mentre inizia a San Siro la girandola degli scontri diretti per il vertice.

Poi si tornerà al’Olimpico per l’Inter e la Lazio. Il momento è importante però la squadra ha cambiato atteggiamento. In meglio. Domenica contro la Sampdoria si è giocato su un campo massacrante e la squadra è sembrata tonica e costante. Bene anche Fonseca con le scelte e i cambi. E’ un ottimo segnale perché il Crotone è squadra aggressiva e si farà sentire. E la Roma avrà certamente bisogno di far respirare qualcuno e di far giocare chi ha giocato meno.