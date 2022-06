Pruzzo: “Zaniolo quest’anno lo terrei. Se si rilancia con Mou vale molto di più”

Se incassi quella cifra e prendi Berardi e un altro centrocampista, i tifosi magari potrebbero apprezzare. Berardi è una garanzia. Gioca ormai stabilmente in nazionale, ha 27 anni e ha fatto più di 100 gol in Serie A. Tuttavia sono cinque anni che resta al Sassuolo.

Alla fine, dopo averci pensato a lungo, dico di sì, anche se si dovesse presentare qualcuno con 50 milioni in mano. Non rischierei. Ha ancora due anni di contratto e se la prossima stagione lo rilanci puoi venderlo la prossima anche 50/70. Prima, però, va trovata un’intesa sul contratto che ormai dura da tempo. Magari i due gol in campionato possono diventare 12, la Roma rivaluta il giocatore e può giocare nel sistema di Mourinho o anche in un 4-3-3 o 4-2-3-1.