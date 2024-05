Proteste a Pietralata, infiltrati tra i residenti

Uno di Ultima Generazione, qualche novax, gente dell'estrema sinistra, dei Verdi, di Legambiente: intorno al Comitato No allo Stadio della Roma di Pietralata si stanno coagulando una serie di forze pronte ad impossessarsi della protesta di alcuni residenti contrari al progetto giallorosso. Secondo il Comitato No allo Stadio della Roma a Pietralata, ieri avrebbero dovuto riprendere sondaggi e carotaggi, come riporta Il Messaggero. In realtà, prima che i lavori riprendano, serviranno alcuni giorni di riunioni operative fra tecnici della Roma e del Comune. Tuttavia, ieri mattina, una trentina di persone si sono ritrovate all'ingresso delle aree di Pietralata. Fra loro, mezza dozzina di residenti e il resto provenienti da altre città o da altre parti di Roma: un esponente di Legambiente San Lorenzo, alcuni vicini al mondo di Rifondazione e dei Verdi, qualche attempato novax. E uno di Ultima Generazione.