Pronte tre novità per l’Europa League

Entro lunedì la Roma dovrà inoltrare alla Uefa la lista dei giocatori che potranno prendere parte all’Europa League, scrive “Il Messaggero”. Tra infortuni, cessioni e nuovi arrivi, Fonseca è pronto ad apportare alcuni cambi per non rischiare di rimanere scoperto. Da regolamento la Roma potrà inserire tre giocatori. E, novità di questa stagione, anche quelli che hanno già disputato le coppe con un’altra squadra. Perez, dunque, prenderà il posto dell’infortunato Zaniolo. Salterà anche uno tra Zappacosta e Diawara: a fare spazio a Villar dovrebbe essere l’ex Chelsea. Cetin potrebbe essere inserito al posto di Jesus, che ormai non rientra nei piani tecnici della squadra. Il turco è in ballottaggio con Ibanez.