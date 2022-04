Premi Uefa e incassi da 25 milioni: la Conference vale un tesoretto

La Coppa finora ne ha garantiti 19, con il trofeo ne arriverebbero altri sei, compreso il botteghino

A colpi di sold-out e passaggi di turno in Europa, la Roma potrebbe incassare dalla Conference League un tesoretto di circa 25 milioni. Denaro che non si avvicina a quello elargito per la partecipazione alla Champions o all’Europa League, ma si tratta comunque di liquidità immediata che servirà a Pinto per impostare il mercato estivo, inizia Gianluca Lengua dalle colonne del Messaggero. Ad oggi sono entrati nelle casse del club poco più di 19 milioni, versati sia dalla Uefa sia dai tifosi che hanno acquistato i biglietti. Per essere approdata in semifinale, la società di Friedkin ha guadagnato 15,39 milioni, grazie alle quote partecipazione (2,94), coefficiente (1,42), market pool (4,36), bonus risultati (2,42), premi legati al primo posto nel girone (0,65), al raggiungimento degli ottavi (0,6), dei quarti (1) e della semifinale (2). Si tratta del 6,5 dei 235 milioni totali messi sul piatto dalla Uefa per la competizione. Se i giallorossi dovessero poi superare il doppio confronto con il Leicester, riceverebbero ulteriori 3 milioni a cui se ne aggiungerebbero altri 2 in caso di vittoria e altri bonus per ogni gara vinta. In totale, se il percorso dovesse chiudersi con la coppa in bacheca, la Uefa verserebbe ai Friedkin più di 21 milioni di euro che sommati agli incassi al botteghino, porterebbero il totale intorno ai 25. Da non sottovalutare ai fini dei guadagni, anche la politica societaria sui biglietti, infatti. Una strategia che ha dato lustro alla terza competizione europea, attirando possibili nuove sponsorizzazioni che potrebbero materializzarsi nei prossimi mesi. L'attenzione intorno alla Roma è alta e il club lo ha verificato con i sold-out che ha fatto registrare l'Olimpico. In totale la società ha prodotto circa 2,8 milioni di euro di entrate da botteghino (Roma-Cska Sofia 404mila euro, Roma-Bodo 340, Roma-Zorya 207, Roma-Vitesse 207, Roma-Bodo 1,2 milioni). A cui va aggiunto l'incasso del match contro il Leicester che ancora non è stato ufficializzato (si aggira intorno a 1,5 milioni di euro). Ricavi e prestigio, i primi tasselli della nuova Roma targata Friedkin.