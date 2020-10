Positivi 3 baby, ora tamponi per tutti

L’allenamento della prima squadra previsto per domani è stato rimandato causa Covid-19. La società, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, ha bloccato le attività perché tre ragazzi del settore giovanile sono risultati positivi al Coronavirus.

Presumibilmente nel corso della settimana sono anche entrati in contatto con la rosa di Fonseca vista la cospicua assenza di calciatori per via delle convocazioni in Nazionale. Per domani, dunque, è stato pianificato un nuovo giro di tamponi che coinvolgerà non solo il settore giovanile, ma anche la prima squadra.

I risultati dovrebbero arrivare domani sera o al massimo martedì mattina per consentire al tecnico di programmare l’allenamento per dopodomani pomeriggio. Inoltre, tutte le partite dagli Under 18 agli Under 15 previste nel fine settimana in cui è coinvolta la Roma sono state rinviate, così come le terapie degli infortunati che solitamente si tengono a Trigoria.

Il secondo ciclo di tamponi della prossima settimana è in programma 48 ore prima di Roma-Benevento (domenica 18 ore 20.45).