Politano, l’affare diventa un giallo

Il sogno di Matteo Politano di tornare nella sua Roma potrebbe infrangersi a causa di un capriccio dell’Inter, che all’ultimo minuto ha deciso di cambiare le carte in tavola sulla formula da adottare per il trasferimento, come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero

Tutto si sarebbe dovuto chiudere nella giornata di ieri, con un comunicato di entrambe le parti che annunciava lo scambio tra l’ex primavera giallorosso e Leonardo Spinazzola. Comunicato che non è mai arrivato perché i nerazzurri hanno deciso di cambiare i contorni dell’affare. Una decisione quantomeno singolare visto che è stata l’Inter a offrire Politano ai giallorossi in prestito con obbligo di riscatto e che gli è stato dato anche il via libera a raggiungere la Capitale per sottoporsi alla visite mediche.

Ad appesantire la questione, e mandare su tutte le furie la Roma, è stata l’indiscrezione, fatta trapelare da ambienti vicini al club nerazzurro, secondo cui Spinazzola avrebbe avuto bisogno, oggi, di sottoporsi a ulteriori test fisici e atletici per attestare le sue buone condizioni.

Notizia smentita seccamente dalla Roma, che già ieri in tarda serata ha avvisato il difensore di tenersi pronto a rientrare nella Capitale.

Politano aveva cominciato la sua giornata romana con il sorriso, sbarcando all’aeroporto di Fiumicino poco prima delle 9. Giacca nera, zaino in spalla e la felicità di chi aspettava questa opportunità sin da quando era bambino.