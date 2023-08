Poca Roma, c’è solo una Joya

La penultima amichevole estiva – l’ultima è in programma il 12 a Tirana contro il Partizani – si gioca con gli assenti, Ibanez promesso partente e Matic tentato dal Rennes e con in campo Belotti ancora unico centravanti, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Come se non bastasse, Dybalalo vediamo in tutto il suo splendoresolo 36 minuti, poi costretto a lasciare – infortunato – il posto a Pellegrini. Giusto il tempo per deliziare i presenti al Municipal di Tolosa, con un calcio di punizione dei suoi, servito a pareggiare momentaneamente la rete di Dallinga dopo cinque minuti su un’indecisione grossolana di Rui Patricio, che sbaglia il tempo dell’uscita bassa, e con Ndicka in ritardo a coprire la traiettoria del cross da sinistra. Paulo esce dal campo accompagnato da una smorfia, ma nello stesso tempo cercato di tranquillizzare la panchina, come a dire “nulla di grave”. Solo un affaticamento, fanno sapere.