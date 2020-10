Pioli prepara la sorpresa Calhanoglu: “Preoccupato dall’attacco giallorosso”

Nonostante le 21 partite senza sconfitta nel post lockdown (16 di campionato, quattro di Europa League e una di Coppa Italia), la prima preoccupazione di Stefano Pioli è Dzeko, scrive Salvatore Riggio su Il Messaggero.

Il tecnico rossonero è consapevole di quanto sarà difficile affrontare la Roma (“è una squadra che ci assomiglia ed è ambiziosa», ha osservato), che dopo la sconfitta con il Verona (3-0, 19 settembre), ha pareggiato con la Juventus (2-2, 27 settembre) e vinto tre gare di fila con Udinese, Benevento e Young Boys. “Bisogna tagliare i rifornimenti a Edin. È un giocatore che aiuta anche gli altri ad andare in gol“, ha aggiunto Pioli. Il grande dubbio è Calhanoglu, pronto al rientro. Il turco ha saltato la trasferta in Scozia contro il Celtic Glasgow per una distorsione alla caviglia. Ieri si è allenato con il resto della squadra.

Pioli deciderà questa mattina se rischiarlo per giostrare alle spalle di Ibrahimovic assieme a Saelemaekers e, Rafael Leao. Zlatan è la certezza del Milan, il simbolo di questo Diavolo primo in classifica, con un punto in più su Napoli e Sassuolo. Inoltre, torneranno titolari Calabria in difesa e Bennacer a centrocampo con Kessie al suo fianco. Tonali andrà in panchina: «Sta crescendo, ma ha bisogno di tempo».