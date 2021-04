Pio e Amedeo: “Da noi Totti diventerà una rockstar”

L'ex capitano ospite domani sera su Canale 5 del programma "Felicissima sera"

Pio e Amedeo insieme a Francesco Totti. I due comici saranno in onda domani sera su Canale 5 con la seconda puntata del loro "Felicissima Sera" e tra gli ospiti ci sarà anche l'ex capitano della Roma: "Faremo mettere a Claudio Baglioni lo smalto nero per stare al passo con i Maneskin. E lo stesso processo di modernizzazione lo faremo subire anche a Francesco Totti: a ogni ospite nel suo campo", hanno detto in un'intervista a Ilaria Ravarino su "Il Messaggero". Dopo il successo di Felicissima Sera, il loro primo varietà su Canale 5, i comici foggiani Pio e Amedeo torneranno domani in prima serata con la seconda puntata del programma, riuscito a conquistare venerdì scorso più di 4 milioni di telespettatori. Dissacranti ai tempi de Le Iene, feroci con Maria De Filippi in Amici e per la prima volta conduttori istituzionali, per i 37enni Pio e Amedeo è ora di capire cosa fare da grandi: "Per la prima volta dopo Sanremo abbiamo messo tutti d'accordo".