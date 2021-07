Pinto-Totti: “Le volontà non coincidono”

Il gm della Roma ha allontanato il ritorno di Totti in giallorosso: alcuni mesi fa i due si sono incontrati, ma senza parlare ufficialmente di un suo rientro a Trigoria

Nuova puntata dell’infinita telenovela tra Francesco Totti e la Roma. Questa volta l’attore protagonista è TIago Pinto che sorpreso all’esterno del centro tecnico di Trigoria da alcuni tifosi, si è lasciato scappare una dichiarazione sibillina sul ritorno dell’ex attaccante in giallorosso: “La sua volontà non coincide con la mia”. Totti ha rifiutato di tornare alla Roma? O è la Roma che non vuole Totti? Le due parti, è cosa nota, sono entrate in contatto: Pinto ha incontrato Francesco, ma ufficialmente non si è parlato di un ritorno a Trigoria. Come racconta Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' È stato un meeting conoscitivo (senza il presidente Friedkin) per scambiarsi qualche idea sui calciatori gestiti dalla CT10 Management. Nulla di più, come confermato da Totti lo scorso 24 giugno in occasione della presentazione delle Olimpiadi invernali del 2026:“Non ho parlato con nessuno della Roma e non ci sarà nessun ruolo per me. Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento…”.