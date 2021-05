Pinto su Boateng, sfida al Monaco

Sul centrale ex Bayern anche i francesi del Monaco e la Lazio. L'ha offerto l'agente Ramadani

Tra i due sondati (Rudiger e Aké) alla fine potrebbe avere la meglio lo svincolato. Si tratta di Jerome Boateng, ex perno difensivo del Bayern Monaco, liberatosi di recente dal club tedesco. Già nei giorni scorsi il suo nome era stato avvicinato alla Roma ma da Trigoria era stata smentita la trattativa, scrive Stefano Carina su "Il Messaggero". In realtà il nazionale tedesco ha da qualche tempo due offerte sul piatto: la prima è del Monaco, la seconda è proprio quella giallorossa. Mourinho si è speso in prima persona per il centrale difensivo che si è preso qualche giorno per riflettere. Boateng corrisponde perfettamente all'identikit - personalità, fisicità, centrale che sappia sdoppiarsi e giocare all'occorrenza laterale - che lo Special One ha fatto a Pinto per il difensore. A proporlo, in tempi non sospetti, è stato il manager Ramadani.