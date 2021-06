Pinto pesca in Premier: Lloris, Xhaka e Moura per far felice lo Special

Tra chi non gioca, chi vuole cambiare aria o calciatori con scadenza tra due anni, nel campionato inglese le opportunità non mancano

Redazione

Una Roma formato Premier. Curioso, considerando che in questo momento il torneo inglese è il più appetibile e ricco al mondo. Ergo, gli ingaggi e i cartellini sono tra i più elevati in circolazione. Ma nell'opulenza, spesso si possono trovare delle occasioni, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Tra chi non gioca, chi vuole cambiare aria o calciatori con scadenza tra due anni, le opportunità non mancano. Ed è quello che sta cercando di trovare il gm Pinto, seguendo le indicazioni dello Special One.

Lloris (Rui Pinto o Areola), Xhaka, Aké e Rudiger, sono soltanto alcuni dei profili che sono stati avvicinati alla Roma nell'ultimo periodo dall'Inghilterra. Calciatori che incarnano la stella polare del credo calcistico dello Special One, ribadito anche nelle ultime due interviste rilasciate ieri al The Sun e al The Times: "Penso sempre alla fisicità di una squadra. Serve un certo equilibrio. Una squadra senza equilibrio non è una squadra. E quindi non puoi essere grande se non hai quella fisicità".

Intanto il nome nuovo che dall'Inghilterra accostano alla Roma è quello di Lucas Moura. Il 28enne brasiliano è rinato proprio con la cura-Mou. È stato uno dei pochi a difenderlo dopo la clamorosa eliminazione in Europa League per mano della Dinamo Zagabria (2-0 all'andata e 0-3 al ritorno). L'identikit di Lucas Moura - garantiscono da Londra - è uno dei profili monitorati dalla Roma. Anche perché il Tottenham è pronto ad una rivoluzione e questa partirebbe proprio dal reparto offensivo. Il brasiliano guadagna 5,5 milioni ma per il solito discorso relativo al Decreto Crescita costerebbe a Trigoria intorno ai 4. Il cartellino si aggira sui 25 milioni. Giocatore eclettico, di qualità che può essere impiegato sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3. Due moduli che rappresenteranno le linee-guida della Roma targata-Mou che dalla sua rosa, sembra aver già depennato Florenzi.