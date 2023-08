Pinto non molla Zapata e Marcos. Ma monitora Abel Ruiz e Ekitiké

Una ricerca, quella dell'attaccante, che somiglia sempre di più al giorno della marmotta e che Mourinho attende dal 4 giugno. Le difficoltà, però, sono sempre le stesse. Così è la formula d'acquisizione proposta o l'offerta a non convincere la controparte. E stato così per Morata, Scamacca, Arnautovic e rischia di diventarlo per Zapata e Marcos Leonardo. Come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, per il colombiano la situazione è in stand-by: l'Atalanta ha fatto il prezzo (10 milioni), disposta anche a venire incontro alla richiesta della Roma di un prestito con diritto che si trasforma in obbligo (5+5) ma non intende subordinarlo alle presenze. E dello stesso avviso è il centravanti. Capitolo Marcos Leonardo: alla stregua delle migliori telenovele brasiliane, il tira e molla, continua. Il Santos tiene duro, disposto a cederlo a dicembre quando forse per la Roma potrebbe essere troppo tardi. Pinto (che intanto ha incassato il 15% dalla cessione di Zaniolo all'Aston Villa) vuole regalare due attaccanti entro il primo settembre a Mou. E per questo - aspettando che i prezzi scendano - si sta guardando intorno. Per i profili giovani, ha fatto un sondaggio con il Braga per Abel Ruiz, centravanti della Spagna U21. Non certo un bomber ma un attaccante futuribile. Non è l'unico: piace Broja del Chelsea ma oltre a costare tanto (35 milioni) è reduce da una rottura del crociato. Tra l'altro i Blues dopo l'infortunio di Nkunku stanno pensando se trattenerlo o meno. Così non è da scartare Ekitiké del Psg, chiuso dal reintegro di Mbappé e l'acquisto di Ramos dal Benfica. Sull'attaccante esperto, oltre a Zapata, sono state chieste invece informazioni al Betis su Willian José. Un nome che non accende la fantasia ma che ha le caratteristiche che chiede José.